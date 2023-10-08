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EKONOMİ

Otomotiv ihracatı eylülde 2,8 milyar dolar oldu

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylül ayında 2 milyar 822 milyon dolarlık ürün ihraç etti.

Otomotiv ihracatı eylülde 2,8 milyar dolar oldu
Yayınlanma Tarihi: 8.10.2023 17:54:54 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 17:54

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyar 822 milyon 476 bin dolar oldu.

Dış satımda, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ardından ikinci sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ihracattaki payı da yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Eylülde en büyük ürün grubu "tedarik endüstrisi" ihracatı 1 milyar 203 milyon dolar olurken, "binek otomobiller" ihracatı yüzde 4 azalarak 776 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 402 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı 192 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 104 artışla 213 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yıl ocak-eylül döneminde ihracatımız 25 milyar 620 milyon dolar oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliği'nde yaşanan daralmaya rağmen yıl sonu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Baran Çelik Avrupa Birliği Türkiye Tedarik endüstri eşya

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