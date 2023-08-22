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EKONOMİ

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır, Süveyş Körfezi’nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 22.8.2023 13:59:15 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 13:56

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022'de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

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Etiketler Tarık el Molla Süveyş Körfezi Mısır Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı Mısır Uluslararası Petrol Fuarı

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