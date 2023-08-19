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EKONOMİ

Elektrikli bisiklet siparişleri yüzde 113 artışla ikiye katlandı

Elektrikli bisiklet siparişleri yüzde 113 artışla ikiye katlandı
Yayınlanma Tarihi: 19.8.2023 10:16:03 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:15

Hepsiburada'nın verilerine göre nisan ve mayıs aylarına kıyasla, haziran ve temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113'lük büyük bir artış kaydedildi.

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise yüzde 31 yükseldi.

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

Verilere göre en popüler elektrikli bisiklet markaları arasında RKS, Kuba ve Volta öne çıkıyor. Elektrikli scooter'larda ise SmartBalance, Yasomi, Onvo en fazla ilgi gören markalar arasında yer alıyor.

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Etiketler RKS Küba Onvo hepsiburada SmartBalance Yasomi volta

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