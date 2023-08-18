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EKONOMİ

Şişecam elektrikli araçlara özel üreteceği camlarla temiz geleceğe katkı sağlayacak

- ZEvRA projesi kapsamında Şişecam, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi, karbon ayak izi düşük, katma değeri yüksek otomotiv camları üretmeyi planlıyor.

Şişecam elektrikli araçlara özel üreteceği camlarla temiz geleceğe katkı sağlayacak
Yayınlanma Tarihi: 18.8.2023 15:19:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:24

Elektrikli hafif hizmet araçlarının döngüselliğini iyileştirerek temiz ve rekabetçi bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve partnerleri arasında Şişecam'ın da olduğu ZEvRA projesi (Zero Emission Electric Vehicles Enabled by Harmonised Circularity / Uyumlaştırılmış Döngüsellikle Sağlanan Sıfır Emisyonlu Elektrikli Araçlar), Avrupa Birliği'nin (AB) HORIZON Europe programından da 250 bin avroluk destek aldı.

Şişecam açıklamasına göre, AB'nin 2035 için belirlediği sıfır karbon emisyonu hedefine uyumlu olarak Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler, araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen proje, aralarında Skoda, Citroen, Peugeot, Toyota, Volkswagen gibi dünyaca ünlü otomotiv şirketlerinin bulunduğu 28 partnerin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Şişecam sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, rekabetçi, karbon ayak izi düşük, katma değeri yüksek otomotiv camları üretmeyi planlıyor.

Şişecam, 36 ay sürmesi planlanan bu projede, özel üreteceği güneş enerjisi camlarıyla araç bataryasına destek verecek ve yenilikçi üretim teknikleriyle doğal kaynak ve kimyasal madde kullanımını minimize edecek.

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Etiketler Avrupa citroen Peugeot Toyota volkswagen skoda Avrupa Birliği Şişecam

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