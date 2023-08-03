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EKONOMİ

Üniversitenin ürettiği boardlar Erciyes'te adrenalin yaşatacak

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Bölümünce üretilen yerli boardlar, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin pistlerinde yerini alacak.

Üniversitenin ürettiği boardlar Erciyes’te adrenalin yaşatacak
Yayınlanma Tarihi: 3.8.2023 15:19:22 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:19

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile öne çıkan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne yönelik çalışmalar sürüyor.

Erciyes Kış Sporları Projesi kapsamında yerli board üreten AGÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Yılmaz ve ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Erciyes Kış Sporları Projesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini, bu kış pistlerde AGÜ'nün ürettiği yerli boardların da kullanılacağını belirtti.

Büyükkılıç, Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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Etiketler Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Erciyes Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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