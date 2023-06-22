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EKONOMİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "yaşlı ve engelli aylıkları" tutarlarına ilişkin açıklama

- "Paylaşılan 'güncel' yaşlı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır" - "1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarına ilişkin açıklama
Yayınlanma Tarihi: 22.6.2023 13:40:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir."

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Etiketler Hazine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın aile ve sosyal hizmetler bakanlığı Maliye Bakanlığı

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