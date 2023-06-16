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EKONOMİ

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran arasında ödeneceğini bildirdi.

Kurban Bayramı ikramiyeleri ve emekli aylıklarının ödeme tarihleri açıklandı
Yayınlanma Tarihi: 16.6.2023 12:11:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.

Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekli vatandaşın hesabına toplamda 25,7 milyar lira değerinde bayram ikramiyesi aktarılacak.

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Etiketler Emekli Sandığı Bağ-Kur SSK çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Emekli Sandığı SSK kurban bayramı

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