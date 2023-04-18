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EKONOMİ

Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi
Yayınlanma Tarihi: 18.4.2023 12:35:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:35

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 240 bin lira, en yüksek 1 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 1 milyon 320 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 484 milyon 290 bin 296,73 lira, işlem miktarı ise 3.540,39 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 535 milyon 534 bin 987,43 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Etiketler Kuveyt Türk Katılım Bankası Turan Kıymetli Madenler Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler NMGlobal Kıymetli Madenler Uğuras Kıymetli Madenler Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

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