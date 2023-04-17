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EKONOMİ

Emlak Katılım, Türkiye’nin ilk katılım esaslı portföy saklama hizmetini vermeye başlıyor

Emlak Katılım, Türkiye’nin ilk katılım esaslı portföy saklama hizmetini vermeye başlıyor
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2023 12:03:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:02

Emlak Katılım, katılım esaslı yatırım fonlarına kolektif portföy saklama hizmeti vermeye başlayacak.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının ülkede gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir hizmeti devreye alan ilk katılım bankası oldu.

Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu portföy saklamaya ilişkin faaliyet izni ile münhasıran katılım esaslı yatırım fonlarına kolektif portföy saklama hizmeti verebilecek.

- Sektörün sağlıklı gelişimine katkı sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, katılım esaslı sermaye piyasalarının Türkiye'de güven zemininde büyümesi ve gelişmesi hususunda katılım bankalarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu minvalde Emlak Katılım olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğumuz portföy saklama lisansı ile sektörün gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz katılım esaslı yatırım fonlarına kolektif portföy saklama hizmeti vermeye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin koordinasyonu ve sektör paydaşlarının etkin katılımıyla hazırlanan ve katılım finans alanında Türkiye'nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Katılım Finans Strateji Belgesi'nde, katılım sermaye piyasalarında giderilmesi gereken açıklardan birinin denetim olduğu belirtilmişti. Emlak Katılım olarak biz de sektörde öncülüğünü üstlenerek hizmet vermeye başladığımız bu ürünümüz ile katılım esaslı fonların denetiminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayarak sektörün sağlıklı gelişiminde güven ortamını tesis edeceğiz."

Bu arada, Emlak Katılım, katılım esaslı yatırım fonlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması gibi işlemlerin yerine getirilmesinin ilgili mevzuat kapsamında kontrolünü sağlayacak ve aynı zamanda fonların faizsiz finans prensiplerine olan uyumunu da kontrol edecek. İlerleyen dönemlerde kolektif saklamanın yanı sıra bireysel portföy saklama, uluslararası saklama ve fon hizmetlerinin (değerleme) verilmesi de hedefleniyor.

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Etiketler Faizsiz finans Türkiye Emlak Katılım Katılım Finans Strateji Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İlker Sırtkaya

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