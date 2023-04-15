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EKONOMİ

Uluslararası Para ve Finans Komitesi Başkanı: "Küresel görünüm artan belirsizlikle karşı karşıya"

Uluslararası Para ve Finans Komitesi Başkanı: Küresel görünüm artan belirsizlikle karşı karşıya
Yayınlanma Tarihi: 15.4.2023 09:33:49 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:33

Uluslararası Para ve Finans Komitesine (IMFC) başkanlık eden İspanya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Nadia Calvino, küresel ekonomik görünümün artan belirsizlikle karşı karşıya olduğunu belirterek, ekonomik büyüme görünümünün baskılanmaya devam ettiğini ve aşağı yönlü risklerin arttığını söyledi.

Calvino, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 47. IMFC Toplantısı sonrası açıklama yaptı.
IMFC Başkanı Calvino, söz konusu açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin sebep olduğu trajik can kaybı ve tahribat nedeniyle Türkiye ve Suriye için taziyelerini iletti.

Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'den bu yana küresel ekonomiyi daha da olumsuz etkilediğine tanık olunduğunu vurgulayan Calvino, güvenlik sorunlarının küresel ekonomi için önemli sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Calvino, "Küresel görünüm artan bir belirsizlikle karşı karşıya. Şimdiye kadar küresel ekonomi dayanıklılık gösterdi ve sonbaharda öngörülen en kötü makroekonomik sonuçlar gerçekleşmedi. Bununla birlikte büyüme görünümü baskılanmaya devam ediyor ve aşağı yönlü riskler arttı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eşitsizlik artıyor, iklim şokları yoğunlaşıyor ve ayrışma riskleri artıyor"

Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikasının izlendiği bir dönemde, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı dahil, art arda gelen şokların toparlanma ve makrofinansal istikrar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret eden Calvino, son bankacılık ve finansal piyasa stresinin de bunu gösterdiğini belirtti.
Calvino, enflasyonun bir miktar gevşediğini ancak altta yatan fiyat baskılarının inatçı olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Borç kırılganlıkları artarken gıda ve enerji güvensizliğinin devam ederek en savunmasız ülkeleri ve insanları etkilediğini söyleyen Calvino, "Eşitsizlik artıyor, iklim şokları yoğunlaşıyor ve ayrışma riskleri artıyor." dedi.

Calvino, önceliklerinin; enflasyonu düşürmek, finansal istikrarı sürdürmek, mali tamponları yeniden inşa ederken en kırılgan kesimleri korumak için sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmek ve kapsayıcı uzun vadeli büyümeyi desteklemek olduğunu vurguladı.

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Etiketler Nadia Calvin Dünya Bankası Bahar Toplantı Türkiye Suriye Ukrayna Uluslararası Para ve Finans Komitesi İspanya Rusya

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