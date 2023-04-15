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EKONOMİ

Almanya Ekonomi Bakanlığı raporu: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan 'kıl payı' kurtulacak

Almanya Ekonomi Bakanlığı raporu: Ülke ekonomisi ilk çeyrekte teknik resesyondan ’kıl payı’ kurtulacak
Yayınlanma Tarihi: 15.4.2023 09:37:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 09:37

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ekonomik göstergelerin ilk çeyrekte gözle görülür bir toparlanmaya işaret ettiği belirtilerek, sanayi ve inşaat üretiminin, malzeme darboğazlarının hafiflemesi, düşen enerji fiyatları ve elverişli hava koşullarından yararlanarak büyümeyi desteklediği belirtildi.
Raporda, "Genel olarak, GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre hafifçe artması muhtemeldir." denilerek, üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması olarak ifade edilen "teknik resesyonun" önlenebileceği vurgulandı.

Alman ekonomisinin 2023'e olumlu bir başlangıç yaptığı ifade edilen raporda, ılıman geçen kış ve doğal gaz depolarındaki yüksek seviyelerinin Almanya ve Avrupa'da yeterli gaz bulunabilirliğine katkıda bulunduğunu ve bunun da enerji fiyatlarında gözle görülür bir düşüşe yansıdığı belirtildi.
Bakanlık raporunda, tüketici duyarlılığının düşen enerji fiyatları ve hükümetin teşvik paketleriyle önümüzdeki aylarda toparlanmaya devam etmesi beklendiği aktarılarak, alışılmışın dışında yüksek enflasyona bağlı satın alma gücü kayıplarının Alman ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Bakanlığın raporunda, zayıf özel tüketim, inşaat sektöründeki koşulların kötüleşmesi, finans kuruluşlarında son dönemde yaşanan sorunlar ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle jeopolitik belirsizlikler Alman ekonomisini etkileyecek riskler olarak gösterildi.

Raporda, enflasyon oranının martta yüzde 7,4 ile yüksek bir seviyede kalmasına rağmen önümüzdeki aylarda düşmeye devam etmesi beklendiği aktarıldı. 2023 yılı enflasyonu için yüzde 5,4 ila yüzde 6,6 ve 2024 yılı için yüzde 2,1 ila yüzde 3,5 aralığında enflasyon oranı tahmini yapıldı.

Alman ekonomisi, 2022'nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 küçülmüştü.
Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün azalması sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Kovid-19 salgınının ilk yılı olan 2020'de 2009'dan itibaren ilk kez resesyona girmişti.
Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

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Etiketler Avrupa Alman ukrayna rusya savaşı Almanya Ekonomi Bakanlığı Almanya 2020 2024 Kovid-19 salgın Kovid-19 salgını 2023

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