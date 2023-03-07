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EKONOMİ

Yenilenebilir enerji daha ucuz sermaye maliyeti sağlıyor

Daha yüksek güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine sahip enerji şirketlerinin fosil yakıt odaklı emsallerine göre daha düşük öz sermaye ve borç maliyetine sahip olduğu tespit edilirken, bu eğilim özellikle Avrupa'da belirgin olarak öne çıkıyor.

Yenilenebilir enerji daha ucuz sermaye maliyeti sağlıyor
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2023 12:10:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:09

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından yapılan yeni bir analize göre, küresel çapta yenilenebilir enerji odaklı elektrik şirketlerinin borç maliyeti yüzde 6 iken, fosil yakıt şirketlerinin borç maliyeti yüzde 6,7 seviyesinde bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan kuruluşların öz sermaye maliyeti yüzde 15,2 ile öz sermaye maliyeti yüzde 16,4 olan fosil yakıt odaklı kuruluşlara göre daha düşük.

Bu fark, iklim politikalarının daha yaygın olduğu Avrupa'da ise belirgin şekilde öne çıkıyor. Avrupa'da 2015'ten beri güneş ve rüzgar kapasitesi daha yüksek olan şirketlerin öz sermaye maliyeti yüzde 17'den yüzde 14'e kadar geriledi.

Dünyada enerjide en yüksek sermaye maliyetine sahip sektörün ise kömür madenciliği olduğu hesaplandı. Kömür madenciliğinde borç maliyeti 2021'de yüzde 7,9'a, öz sermaye maliyeti yüzde 18,2'ye yükseldi.

Avrupa'da ise petrol ve gaz üretimi odaklı şirketlerin en yüksek öz sermaye maliyetine sahip olduğu görüldü.

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu Direktörü Ben Caldecott analize ilişkin değerlendirmesinde, "Sermaye maliyeti, farklı enerji teknolojilerinin toplam maliyetinin önemli bir belirleyicisidir ve finansal piyasaların algıladığı riskleri yansıtır, örneğin kömürün yenilenebilir enerjilerle ne kadar hızlı yer değiştirebileceği gibi." ifadelerini kullandı.

Raporun başyazarı Gireesh Shrimali ise Kuzey Amerika'da yenilenebilir ve fosil yakıtlı enerji için sermaye maliyetinde tutarlı bir eğilim görülmediğini belirterek, "Görülmesi gereken şey, özellikle son Enflasyon Azaltma Yasası gibi büyük değişikliklerle politika ortamının değişip değişmeyeceğidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler Avrupa Kuzey Amerika Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu

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