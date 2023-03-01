Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Genel Kurulda kabul edilen yasayla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:
- 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak.
- EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.
- Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.
- Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.
- Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.
- EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
- Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.
- Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.
- 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.