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EKONOMİ

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için "İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı

TÜRMOB, deprem bölgesindeki mali müşavirler için İş Arkadaşım Olur Musun?” kampanyası başlattı
Yayınlanma Tarihi: 23.2.2023 12:03:15 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 12:02

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) depremden etkilenen mali müşavirlerin çalışma yaşamına destek olmak için "İş Arkadaşım Olur Musun?" kampanyası başlattı.

TÜRMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri, bölgede faaliyet gösteren birçok mali müşavir bürosunu kullanılamaz hale getirdi.

Ofislerini ve müşterilerini kaybeden mali müşavirlerin çalışma yaşamlarının devam etmesini sağlamak için TÜRMOB tarafından "İş Arkadaşım Olur Musun?" kampanyası düzenlendi.

Söz konusu çalışmayla, depremden etkilenen ve iş talebi olan mali müşavirlere çalışma imkanı yaratılacak. Mali müşavirler iş yerinin veya ofisinin olanaklarını depremden etkilenen meslektaşlarıyla paylaşacak. Kampanyaya başvurular "https://ebirlik.turmob.org.tr/dayanisma/isarkadasim" adresinden yapılabilecek.

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Etiketler Kahramanmaraş Hatay Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

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