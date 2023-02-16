LNG ihracatında ilk sıralarda yer alan Katar yenilenebilir enerji üretimine yöneldi

Dünyada sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında ilk sıralarda yer alan Katar, 2022 yılında yenilenebilir enerji üretiminde rekabet sahasına inerken, gelecek senelerde bu alanda daha aktif olmayı hedefleyerek ciddi yatırımlar yapıyor.

Daha önce komşuları Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kıyasla yenilenebilir enerji alanında kısmen geri kalan Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmasıyla eş zamanlı bu alanda ilerlemeye başladı.

Çevre dostu bir Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmak isteyen Katar için 2022 yılı temiz enerji projeleri için gerçek bir atılım oldu.

Dünya Kupası tarihinin en çevre dostu organizasyonunu yürüttüğü belirtilen Katar, bu vesileyle geçen yıl Körfez bölgesinin en büyük güneş enerjisi üretim santralini açtı.

Bunun yanı sıra Doha yönetimi, dünyanın en büyük mavi amonyak üretim projesini başlattı. Ayrıca Mısır ve İngiltere'de mavi hidrojen ve yeşil hidrojen ile yeşil amonyak üretimi için yatırımlar ve çalışmalar yaptı.

Daha önce temiz enerji alanına pek önem vermeyen Doha, artık bu alanda iyi bir konuma sahip olmayı amaçlıyor.

- Ülkenin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu karşılayan Harsea Santrali

Katar, Dünya Kupası'nın başlamasından yaklaşık bir ay önce 18 Ekim 2022'de dünyanın en büyük fotovoltaik projelerinden biri olan Harsea Güneş Enerjisi Santralini açtı.

Santralin üretim kapasitesi 800 megavatı bulurken, bu da resmi verilere göre ülkenin elektrik enerjisi tüketiminin yüzde 10'unu; 55 bin hanenin tüketim oranını karşılıyor.

Başkent Doha'nın 80 kilometre uzaklığında kurulan santral, 10 kilometrekare alana yayılmış 1,8 milyon güneş paneli barındırıyor.

Gelişmiş tekniklerle güneş enerjisi üretimi sağlayan santral projesi, Katar enerji şirketinin yüzde 60, Japon Marubeni şirketinin yüzde 20,4, Fransız Total grubunun yüzde 19,6'lık ortaklığıyla 476 milyon dolara mal oldu.

Harsea Santrali, proje süresince zararlı karbon emisyonunu, yaklaşık 26 milyon ton yani yıllık bir milyon ton oranında azaltma kapasitesine sahip.

- İki yeni santral daha kurulacak

Bunun yanı sıra Doha yönetimi, Ağustos 2022'de açıkladığına göre Harsea Santralini genişletip iki yeni güneş enerji santrali daha inşa ederek, 2035 yılında 5 bin megavattan fazla güneş enerjisi üretmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Katar Enerji Şirketi, Harsea Santrali açılışı öncesi 16 Ekim'de Güney Koreli Samsung C&T ile 630 milyon dolarlık yatırım maliyetiyle 2 yeni güneş enerji santrali projesi için anlaşma imzaladı.

Bu iki santralin üretim kapasitesinin 875 megavata ulaşması bekleniyor. Museyid sanayi kentinde kurulacak santralin üretiminin 417 megavatı, Ras Laffan sanayi kentindekinin ise 458 megavatı bulması planlanıyor.

Yeni iki santralin 2024 yılında hizmete girmesi beklenirken, bu sayede ülkenin halihazırda 800 megavatlık güneş enerjisi üretimi 1675 megavata yükselecek.

Bunların yanı sıra Katar, güneş panelleri üretiminde kullanılan polisilikon üretim aşamasına girmeye de hazırlanıyor. Dünya çapında güneş panellerine talebin artmasıyla Doha da polisilikon ihraç eden ülkelerden biri olmak istiyor.

- Katar, dünyanın en büyük mavi amonyak üretim tesisini kuracak

Dünyaya LNG ihracatında ilk sıralarda yer alan ve çok büyük doğal gaz rezervine sahip Katar, mavi amonyak ihracatını da üstlenmeye hazırlanıyor.

Doğal gazdan elde edilen ve temiz yakıt çerçevesinde değerlendirilen mavi amonyak elektrik santrallerini çalıştırmak için kullanılabiliyor.

Katar, Ağustos 2022'de 1,2 milyar dolar maliyetle dünyanın en büyük mavi amonyak üretim tesisini kurma planını açıkladı. Buna göre tesisin 2026'da hayata geçirilmesinin planlandığı duyuruldu.

Mavi amonyak üretimine önem veren Doha yönetimi, bunun yanı sıra mavi hidrojen ve yeşil hidrojen üretimi için de çalışmalar yapıyor.

Katar Enerji Şirketi, 2021'de İngiltere'de mavi ve yeşil hidrojen projelerine ortak yatırım için Royal Dutch Shell ile anlaşma yaptı.

Bunun yanı sıra Arap medyasında Katar'ın Süveyş Kanalı ekonomi bölgesinde yeşil hidrojen ve yeşil amonyak üretimi projesi üzerine çalışmalar yaptığı haberleri yer aldı.