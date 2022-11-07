Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
EKONOMİ

"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi.

İlk Evim İlk İş Yerim Projesinde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Yayınlanma Tarihi: 7.11.2022 13:55:55 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 13:55

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.

İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İlk Evim Arsa Sosyal Konut Projesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN