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EKONOMİ

Hatay'da 270 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Hatay'da hasat devam ediyor. Yaklaşık 16 milyon zeytin ağacına sahip kentte, geçen yıl 120 bin ton rekolte elde edildi. İklim şartlarının elverişli seyretmesi sayesinde bu yıl ürün verimi arttı.

Hatay’da 270 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi bekleniyor
Yayınlanma Tarihi: 5.11.2022 16:35:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 16:35

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'ın, coğrafi yapısı ve iklim özellikleriyle her türden bitkisel üretimin yapılabildiği önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi. Hatay'ın yaklaşık 275 bin 578 hektar olan tarım arazisinin yüzde 18'inde zeytin üretimi yapıldığını ifade eden Çolakoğlu, elde edilen zeytinlerin büyük kısmının yağlık, kalanın da salamura ve sofralık olarak değerlendirildiğini belirtti.

Çolakoğlu, zeytin üretimiyle Türkiye'de 7'nci sırada yer alan Hatay'da bu yıl 270 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini bildirdi. Çolakoğlu, kentte yetiştirilen zeytinlerin aroması ve kalitesi dolayısıyla Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden de talep edildiğini dile getirdi. Zeytin üreticisi Mehmet Ali Geçmiş de hasadına başladıkları zeytinde bu yıl rekolteden memnun olduklarını kaydetti.

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Etiketler Hatay Türkiye Orta Doğu Avrupa

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