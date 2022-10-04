Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 milyon dolar
EKONOMİ

İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 milyon dolar

Yayınlanma Tarihi: 4.10.2022 10:38:20 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 10:38
İnegöl mobilyasında yıl sonu ihracat hedefi 800 milyon dolar

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinin sektörde 2022 yılı ihracatının 800 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sektöründe ihracatın vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

İlçede hem mobilyacıların hem de dış ticaretçilerin çok iyi çalışmalar yaptığını belirten Ayhan, "Hem fuarlara girerek hem de dünyayı gezerek ürünlerimizi sergilemek, tanıtmak, satış yapmak için her ülkede her zaman bir İnegöllü görebilirsiniz. Her ilde ilçede nasıl yurt içi pazarlamacısı varsa yurt dışında da dış ticaretçilerimiz var." dedi.

Ayhan, 2021 yılında elde ettikleri 650 milyon dolar dış satımda özverili çalışan, fuarlara katılan ve kendilerini geliştiren sektör temsilcilerinin büyük payının olduğunu vurguladı.

Bu sene ihracattan beklentilerinin arttığını dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Çok değerli bir fuarımız başladı. MODEF EXPO'da çok güzel bağlantılar ile ihracatın olacağını düşünüyorum. İhracatımızı bu fuar ile 650 milyon dolardan 750-800 milyon dolara çekeceğini düşünüyorum. Dünyada tanınmış 47'nci fuarımız. Yurt dışından 3 bine yakın profesyonel alıcı ile 25 bin ziyaretçi bekliyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, kurumlarla özverili bir şekilde mücadele içindeyiz. Katılımcı arkadaşları tebrik ediyorum."

Odaya kayıtlı 3 bin 500 üye bulunduğunu anlatan Ayhan, ilçede mobilya sektöründeki iş yeri sayısının 6 binden fazla olduğunu sözlerine ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bursa MODEF EXPO İnegöl İnegöl Mobilyacılar Odası İnegöl Mobilya Fuarı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN