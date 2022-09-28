Bartın'ın Amasra ilçesinde bol miktarda avlanan palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, havaların sıcak gitmesi dolayısıyla Amasra Limanı'na bol miktarda palamut avlayarak döndü. Önceki günlerde tezgahlarda 40-50 liraya satılan iri palamudun tanesi, yaşanan bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, yaklaşık 3 haftadır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan, "Balığın bol olması balıkçılar kadar vatandaşları da mutlu ediyor. Bugün vatandaşlar, diğer et ürünlerine göre uygun fiyatlı palamudu bol miktarda yiyebiliyor. Havaların sıcak gitmesiyle palamut bolluğu daha da artacak. Özellikle önümüzdeki hafta ciddi palamut avı olmasını bekliyoruz." dedi.

Balıkçılardan Reha Kavcı da son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığını, bu durumun tüketiciyi mutlu ettiğini dile getirdi.

Bolluğun, ekim ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktadan Kavcı, "İri palamutların tanesi 20-25 liraya kadar düştü. Balık, ilaç gibidir, vitamin deposudur. Vatandaşlar, bu bolluktan istifade etsin, bol bol yesin. Biraz bollukla birlikte fiyatlar biraz daha düşebilir. Hava böyle giderse daha da bolluk olacaktır." diye konuştu.

Güzel başlayan palamut avının aynı şekilde devam ettiğini belirten Mustafa Uzun ise, "Bu bolluk havalar soğumazsa 1, 1,5 ay daha devam eder. Vatandaşlar bol bol yesin. Bir fırtına çıkar, bir hava eser, balık kaçar gider." ifadesini kullandı.