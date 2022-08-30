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EKONOMİ

Lezzetiyle diğer kabaklara fark atıyor

Yayınlanma Tarihi: 30.8.2022 12:41:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 12:40
Lezzetiyle diğer kabaklara fark atıyor

Düzce'de humuslu topraklarda yetişen ve kendine özgü aromasıyla tanınan bal kabağı tezgaha indi. Kilosu 8 liradan alıcı bulan bal kabağı, özellikle tadını bilenler tarafından rağbet görüyor.

'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.

Düzce'de yetiştirilen bal kabağının toprak yapısı dolayısıyla farklı olduğunu söyleyen üretici Şemsettin Gökmen, "Düzce kabağı Türkiye cumhuriyetinde tektir. İnsan sağlığı içinde çok şifalıdır. Çekirdeği çocuklarda parazit bırakmaz, döker. Kanserin ilacı Düzce kabağıdır. Bizde ilk hasadı tezgahımıza koyduk ve maliyetine satıyoruz. Marketlerde kilosu 20 TL, tezgahlarda ise 8 TL:" dedi.

"Sezonun ilk ürününü satıyoruz"

Bal kabağının bin bir emekle üretildiğine dikkat çeken Gökmen, "Düzce kabağının toprağı farklıdır. Düzce'nin rutubetli bir toprağı vardır. Bu kabak Düzce'de damak tadıdır. Sonbaharda tarlamızı sular. İlkbaharda tırmığını yaparız, gübreleriz, tohumunu ekeriz, aralarına traktörler ile girer, otlarını temizleriz. Tekrar gübresini veririz. Tarlamızda kabağa zarar verecek ot kalmaz. Şu anda tezgahlarımızdaki kabak, sezonun ilk ürünüdür. Normalde kabağın olmasına daha 3 ay var." diye konuştu.

"Hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsaklardaki parazitleri öldürür"

Düzce kabağının lezzetli olduğunu ifade eden Gökmen, "Düzce kabağının lezzeti çok farklıdır. Bu kabaktan tatlı, pestil, börek gibi isteğe göre her şey yapılır. Kompostosu yapılır. Çekirdeğini çiğ yerseniz bağırsak kanserine karşı etkili olduğunu doktorlar söylüyor. Kanserin ilacı bu. Hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsaklardaki parazitleri öldürür. İnsan sağlığı için birebirdir. Bunu ben söylemiyorum, üniversitelerde deneyini yapanlar söylüyor." şeklinde konuştu.

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Etiketler Düzce Türkiye Şemsettin Gök Düzce kabağı

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