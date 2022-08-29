Ülke genelinde en fazla Aydın ve Muğla’da üretilen çam balında dünya lideri olan Türkiye, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatını yüzde 76’lık artışla 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara taşıdı.

Türk bal ihracatçıları, arıcılık sektörünün tüm taraflarını bir araya getiren 24-28 Ağustos 2022 tarihlerinde İstanbul'da 47. kez düzenlenen International Apicultural Congress (Apimondia, Uluslararası Arıcılık Kongresi)'te Türk arıcılık sektörünü dünyanın 138 ülkesinden gelen binlerce sektör mensubuna tanıtırken, hedefin bal ihracatında 50 milyon dolara ulaşmak olduğu açıklandı.

Türkiye genelindeki bal ihracatçılarının kümelendiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde Türk balının tanıtımına birlikte imza attı.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini, bal üretiminde de dünya ikincisi konumunda olduğumuzu dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin son 1 yılda bal ihracatının 41,8 milyon dolara ulaştığını, Apimondia'da, Türkiye'nin bal ihracatında 50 milyon doları rahatlıkla gerçekleştirebileceğini gördüklerini vurguladı.

Apimondia'da Türkiye bal sektörünü dünyanın 138 ülkesinden gelen katılımcılara tanıttıklarını aktaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu ise, Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğu çam balı tadımı da yaptırdıklarını belirtti.

Bal ihracatı yüzde 76 arttı

Türkiye'nin bal ihracatı son 1 yıllık dönemde yüzde 65'lik artışla 25,4 milyon dolardan 41,8 milyon dolara çıkarken, 2022 yılının ocak-temmuz döneminde bal ihracatı yüzde 76'lık yükselişle 15 milyon dolardan 26,2 milyon dolara tırmandı. Son 1 yıllık dönemde bal ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 13 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Almanya 7,2 milyon dolarlık Türk balı talep etti. Türkiye'den İspanya'ya 5 milyon dolarlık bal ihraç edilirken, bu ülkeleri 2,2 milyon dolarlık bal ithalatıyla İsrail ve 1,6 milyon dolarlık tutarla Bulgaristan izledi. Bal ihraç ettiğimiz ülke sayısı 60 oldu.

Öte yandan Aydın ve Muğla illeri Türkiye genelinde çam balı üretiminde yaklaşık yüzde 90'lık oranla büyük paya sahip olurken, bu yönü ile bal üreticileri için önemli bir konumda bulunuyor.