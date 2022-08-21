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EKONOMİ

Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü

Yayınlanma Tarihi: 22.8.2022 02:00:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 16:54
Mangal yasakları tavuk fiyatlarını düşürdü

Bolu’da, mangal yasaklarıyla birlikte rağbetin azaldığı tavuk fiyatları düştü.

Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25'inin karşılandığı Bolu'da, orman yangınları sebebiyle getirilen mangal yasakları yaz aylarında tüketimi en fazla olan tavuk fiyatlarını etkiledi. Piknikçilerin en çok tercih ettikleri beyaz et ürünü olan tavuğa olan rağbetin düşmesi fiyatları da düşürdü.

"Mangalın yasaklanması tavuk satışını durdurdu"

Beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Tavuk satışlarını yaz aylarında artması her zaman beklediğimiz olaydır. Çünkü tüketimin çoğunluğu mangalda gerçekleşiyor. İnsanlar günlük yemek yaptığında 100 gramla yetiniyorsa mangalda 250-300 gram yiyebilir. Satışları 3 kat artıran olay mangaldır. Mangalın yasaklanması tavuk satışını durdurdu. Bu da dolayısıyla fiyatlara yansıdı. Bizim sektörümüzde arz talep olayı birebir çalışır. Serbest piyasa tavukçuluk sektörünün olmazsa olmazıdır. Bu fiyatların düşmesine sebep oldu" dedi.

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Etiketler mangal TAVUK

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