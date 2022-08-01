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EKONOMİ

Altının gram fiyatı 1.018 lira seviyesinden işlem görüyor

Yayınlanma Tarihi: 02.08.2022 02:01 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 11:58
Altının gram fiyatı 1.018 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.018 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.017,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.018,2 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.670 lira

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.824 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.764,6 dolardan işlem görüyor.

Analistlerin geçen hafta yaptığı yorum doğru çıktı

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bu hafta Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek dönem para politikası hakkında yapacağı değerlendirmelerin yanı sıra hafta boyunca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yoğun veri ve haber gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Etiketler Cumhuriyet altını çeyrek altın altın fiyatları çeyrek gram

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