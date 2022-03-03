Şubatta ihracatını en çok artıran sektör kimya oldu

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Kimya sektörümüz şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında birinci sektör oldu." dedi.

AA muhabirine kimya sektörünün şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü söyledi.

Büyümeye 4,9 puan olarak önemli katkı sağlayan ihracat içinde kimya sektörünün 25,4 milyar dolarlık ihracatı ile ikinci sektör olarak rekora imza attığını vurgulayan Pelister, "Bu yıl ocak ayından sonra şubat ayında da sektör ihracatımız, geçen yıl şubat ayına göre yüzde 43,97 artış göstererek 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün bu yıl iki aylık süreçte ihracatı yüzde 37,26 artışla 4 milyar 543 milyon dolar oldu.

Kimya sektörümüz şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında da birinci oldu. Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Hollanda oldu." şeklinde konuştu.

Pelister, sektörün ve ülkenin sürdürülebilir büyümesini gerçekleştirebilmesi için yeşil dönüşümü benimseyen, yüksek katma değerli yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizerek, son zamanlarda tüm dünyada artan enerji maliyetleri ve emtia fiyatlarının Rusya-Ukrayna krizine bağlı olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Ham madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olan kimya sektörü olarak bu gelişmeleri yakından takip ettiklerine değinen Pelister, "Bu sıkıntılardan etkilenmeyi önlemek için devletimizin sektörümüze yönelik yapacağı KDV, ÖTV indirimi, enerji maliyetlerindeki indirimler gibi destekler büyük önem taşıyor.

Yakın zamanda 60 milyar tutarında KGF paketleri açıklandı. Ayrıca ihracatçılara özel destek ve kefalet vermek üzere TİM ve Eximbank tarafından kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş bu ay itibariyle faaliyete başladı. İhracatçılarımız için önemli olan bu desteklerin artmasını ve daha çok firmamızın bu desteklerden faydalanmalarını diliyoruz." diye konuştu.

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

İKMİB verilerine göre, Almanya, şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat ayında Almanya'yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Hollanda, Lübnan, Fransa, ABD, Fas, Irak, İspanya ve İngiltere oldu. Şubat ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 277,64 ile Fas'ta oldu.

Şubat ayında Almanya'ya yapılan kimya ihracatı 131 milyon 690 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 53,89 arttı. Şubat ayında Almanya'ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "plastikler ve mamulleri", "kauçuk, kauçuk eşya", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler" ve "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" oldu.

- Şubat ayında en çok "plastikler ve mamulleri" ihracatı gerçekleştirildi

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 846 milyon 948 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 526 milyon 823 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 237 milyon 776 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; 'kauçuk, kauçuk eşya', 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun', 'eczacılık ürünleri', 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları', 'muhtelif kimyasal maddeler', 'organik kimyasallar' ve 'gübreler' oldu. Şubat ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı ise yüzde 134,72 ile gübreler grubunda gerçekleşti.