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EKONOMİ

İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu

Yayınlanma Tarihi: 20.12.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 12:06
İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kasım ayında 121 bin 193 kişiyi işle buluşturdu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Kovid-19 salgınının yoğun hissedildiği dönemde, işçi ve işverene sağlanan kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı koruyan Kurum, yeni normalle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toplam işe yerleştirme 1 milyon 206 bini buldu

İŞKUR'a kasım ayında, 171 bin 997 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98,9'u özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı.

Kasım ayında, yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın 121 bin 193 kişiyi işle buluşturan kurum, ocak-kasım arasında ise toplam 1 milyon 206 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

En fazla işe yerleştirmeler, satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 39'unu gençler oluşturdu

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 182 bin kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6'sını erkek, yüzde 49,4'ünü kadınlar oluşturdu. Toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 39,2'si 15-24 yaş grubundakiler oldu.

Kasım ayında işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursu gibi, aktif iş gücü piyasası programları kapsamında, 3 bin 718 program düzenlendi. 17 bin 529 kişi bu programlardan yararlandı.

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Etiketler Türkiye İş Kurumu Kurum İŞKUR

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