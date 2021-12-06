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EKONOMİ

Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde bulunan gazın yüzde 23'ü tükendi

Yayınlanma Tarihi: 06.12.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:50
Avrupa’daki yer altı depolama tesislerinde bulunan gazın yüzde 23’ü tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğal gaz sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

St. Petersburg şehrinde 6 Aralık'ta 1893'ten bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ü şimdiden kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan 15 Kasım'da yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu.

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