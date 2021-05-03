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EKONOMİ

Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 03.05.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:09
Gelir ve kurum geçici beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

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Etiketler 2021 yılı birinci geçici vergi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Hazine özel hesap

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