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EKONOMİ

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:37
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlayacak

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yazılı açıklamasında, aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanların Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Ocak'ta başlayacağını bildiren Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için kapsamında çalışanlarla işverenleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği'ni 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzattıklarını hatırlattı.

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Etiketler Zehra Zümrüt Selçuk PTT Sosyal Koruma Kalkanı Resmi Gazete

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