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EKONOMİ

'da nüfusun yarısından fazlası açlıkla başa çıkmaya çalışıyor

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 11:15
Güney Sudan'da nüfusun yarısından fazlası açlıkla başa çıkmaya çalışıyor

, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip 'da 7 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

(IRC) Direktörü Sekyewa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hayatı olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sekyewa, "Güney Sudanlılar zaten gıda sorunuyla mücadele ediyordu. Çatışmalar, ekonomik kriz, salgın hastalıklar ve doğal afetler durumu daha da kötüleştirdi. Ülkede 7 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE 1.7 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA

Ülke nüfusunun yarısından fazlasının yardıma ihtiyaç duyduğunu, durumun 2021 yılında daha da kötüleşeceğini aktaran Sekyewa, "Ülke genelinde 1,7 milyon kişi aşırı açlıkla mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

(BM) örgütleri, Güney Sudan'da çatışmaların görüldüğü bazı bölgelerin insani yardıma açılması gerektiği, aksi takdirde açlıktan dolayı büyük bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İç savaşın bitmesine rağmen bazı bölgelerde etnik gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede, ekonomik kriz, salgın ve sellerin olumsuz etkileri hayatı daha da zorlaştırıyor.

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Etiketler Birleşmiş Milletler Uluslararası Kurtarma Komitesi Caroline Güney Sudan

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