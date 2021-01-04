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EKONOMİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 10:45
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon, 'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

(TÜFE), 'de aylık bazda yüzde 1,25, () yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

(TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, 'nda () geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.

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Etiketler aralık 2020 Yİ-ÜFE YEP Tüketici Fiyat Endeksi Yeni Ekonomi Programı Türkiye İstatistik Kurumu Yurt içi üretici fiyat endeksi

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