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EKONOMİ

: Küresel gıda fiyatları ekimde yükselmeye devam etti

Yayınlanma Tarihi: 06.11.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 09:43
FAO: Küresel gıda fiyatları ekimde yükselmeye devam etti

endeksi, ekimde bir göre yüzde 3,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 100,9 değerine yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden () yapılan açıklamaya göre, küresel gıda fiyatları, tahıllar, şeker, ve bitkisel yağlar başta olmak üzere, ekim ayında art arda 5'inci ayda da yükselmeye devam etti.

Ekimde ortalama 100,9 değerini alan endeks, aylık bazda yüzde 3,1 ve yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Tahıl fiyat endeksi ekimde bir göre yüzde 7,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 yükseldi. Artışın başlıca nedeni, buğdayda daralan , Arjantin'deki kötü büyüme koşulları, , Karadeniz Bölgesi ve Avrupa'da devam eden kurak havanın kışlık buğday ekimlerini etkilemesinden kaynaklandı. , yemlik arpa ve sorgum fiyatları da ekimde yukarı yönlü baskı altında kalırken pirinç fiyatları geriledi.

Bitkisel yağ fiyat endeksi, palm ve soya yağı fiyatlarının öncülüğünde 9 ayın en yüksek seviyesini görerek geçen ay içinde yüzde 1,8 arttı. Buna karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumunun kötüleşmesinin ardından kolza yağı fiyatları, Avrupa Birliği'nde talebe ilişkin artan belirsizlik nedeniyle geriledi.

Süt ürünleri fiyat endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2,2 yükseldi. En çok peynir fiyatları artış gösterirken, bu ürünü yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı izledi. Ekimdeki fiyat artışları, Asya ve pazarlarından gelen yoğun ithalat talebiyle desteklenen kısa vadeli teslimatlar için pazar daralmasını da yansıttı.

Şeker fiyat endeksi ekimde aylık bazda yüzde 7,6 artarken, yükselişin sebebini büyük ölçüde dünyanın en büyük şeker üreticisi iki ülkesi ve 'daki düşük üretim beklentisi oluşturdu.

Et fiyat endeksi ise ekimde aylık olarak yüzde 0,5 düştü. Büyükbaş hayvan ve kümes hayvanı eti fiyatları da azalırken, küçükbaş hayvan eti fiyatları istikrarlı iç talep ve düşük ihracat arzıyla artış kaydetti.

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Etiketler Kuzey Amerika Orta Doğu Brezilya Hindistan Mısır süt ürünleri ihracat FAO önceki aya Küresel gıda fiyat

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