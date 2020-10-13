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EKONOMİ

Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı

Yayınlanma Tarihi: 14.10.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:37
Türk narenciyesi 9 ayda 374 milyon dolar kazandırdı

Ocak - Eylül döneminde narenciye ihracatıyla 'ye 374 milyon dolarlık girdi. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 13'lük bir artış görüldü.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal , "Bu yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre narenciye ihracatında yüzde 13 artış görüldü. 728 bin ton narenciye ihracatı karşılığında 374 milyon dolarlık girdisi sağlandı." diye konuştu.

Kaçmaz, narenciye ihracatından elde edilen döviz girdisinin, bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 35 arttığını belirterek sektörün, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

İHRACATIMIZIN ARTMASI SEKTÖRDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

En çok narenciye ihraç edilen ülkenin olduğunu belirten Kaçmaz, bu ülkeyi , , Romanya ve Polonya'nın takip ettiğini kaydetti. Kaçmaz, ülkelerine artışı yaşandığına dikkati çekerek "Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızın artması, sektörde memnuniyetle karşılandı. Bu artış, Türk yaş meyve ve sebzesinin dünyanın bütün ülkelerinde tercih edildiği, damak tadı güzel, hijyenik şartlarda üretilen ve ihraç edilen ürünler arasında yer aldığını gösteriyor. Kovid-19 salgınına rağmen narenciye ihracatının önümüzdeki aylarda da artarak devam edeceğine inanıyorum. C vitamini insanların bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir katkıya sahip. Bu sebeple narenciye ürünlerinde tüketim alışkanlığı da oluştu. Bu artışın süreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler ihracat Türkiye Avrupa Birliği döviz Irak Rusya Ukrayna KAÇMAZ

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