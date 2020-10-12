İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,4'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi düşüşle 4 milyon 227 bin kişi oldu. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalışla 15,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan azalarak yüzde 25,9 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 0,5 puan düşüşle yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,9 puan azalarak yüzde 43,5 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayide 246 bin, hizmette 761 bin kişi azalırken, inşaatta 114 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalışla yüzde 32,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 3,1 puan düşerek yüzde 20,1'e geriledi.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, temmuzda bir önceki döneme göre 0,5 puan artarak yüzde 13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak temmuzda yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişilik artışla 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan yükselerek temmuzda yüzde 49,3'e ulaştı. İş gücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişiyi buldu.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalış gösterirken, sanayide 57 bin, inşaatta 111 bin, hizmette 399 bin kişi arttı.