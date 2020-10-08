Halı ihracatına Gaziantep öncülük ediyor

Gaziantep halı sektörü ihracatının yüzde 70'ini tek başına yaptı. Halı üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Gaziantep, yaklaşık 1100 halı tezgahı ve 400'e yakın firma ile sektörde söz sahibi konumunda bulunuyor.



Türkiye halı sektöründe bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 1 milyar 770 milyon 886 dolarlık dış satımın yüzde 70'ine Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalar imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerine Türkiye bu yılın son çeyreği itibarıyla 118 milyar 355 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu dönemdeki ihracatın alt sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, halı sektörünün gerçekleştirdiği 1 milyar 770 milyon 886 bin dolarlık dış satımın 1 milyar 249 milyon 469 dolarlık kısmının Gaziantep'ten yapılması dikkati çekti. Gaziantep halı sektörü ihracatının yüzde 70'ini tek başına gerçekleştirdi. Bunun içinde başta fuar katılımları olmak üzere temasları artıracak her türlü organizasyonun içerisinde yer aldılar.

Halı üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Gaziantep'te yaklaşık 1100 halı tezgahı ve 400'e yakın firma ile sektörde söz sahibi konumunda bulunuyor.

Halı dış satımında Gaziantep'i 386 milyon 55 bin dolarla İstanbul, 41 milyon 838 bin dolarla Uşak ve 18 milyon 832 bin dolarla Bursa takip etti.

Gaziantep toplam halı ihracatı içindeki ağırlığıyla dikkati çekmenin yanı sıra bu alanda yıllık artış da sağladı. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde geçen söz konusu dönemde il ihracatını yüzde 2,31 artırdı. Gaziantep geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 221 milyon 225 bin dolarlık halı ihracatı yapmıştı.

EN FAZLA ÜRÜN ABD'YE GÖNDERİLDİ

Halı sektörü ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Sektörün ABD'ye yönelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,15 artışla 621 milyon 467 bin dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan diğer ülkeler ise 227 milyon 252 bin dolarla Suudi Arabistan, 91 milyon 326 bin dolarla Almanya ve 80 milyon 441 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.