Bakan Albayraktan tanzim satış mağazası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, canlı yayında gençlerin sorularını yanıtladı. Albayrak, "Özellikle Ocak ayı enflasyonu da açıklandıktan sonra marjinal bir durumla karşılaştık. Ocak ayında gıdada sebze ve meyvede bir sıçrayışla karşılaştık. İnceledik ve baktık ki Antalya'da hortum olmuş bu sebepten dolayı ürünlerin fiyatında artış olmuş. Bakınca normal görünüyor fakat bir de baktık ki seraların binde iki gibi oranında zarar olmuş. İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada süreci başlatacağız" dedi. Bakan Albayrak, seracılara müjdeyi verdi ve ekledi: Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda enflasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak, "Orta ve uzun vadede çözüm için, gıda tedarik zincirinin küresel anlamda en iyi uygulamalarla profesyonel bir yapıda bir network hazırlıyoruz." dedi.

SEBZE-MEYVE FİYATLARINDA ARTIŞ

Fikir sahibi olmak için önce bilgi sahibi olmak lazım. Antalya'daki fırtınadan kaynaklı bazı seralar zarar görmüş, bundan dolayı da ürün yok. Bir de bakıyorsunuz ki meselenin aslı öyle değil. Fiyatlarda beklemmediğmiz olağanüstü bir artış gördük. Antalya'da toplam üretimin küçük bir kısmı zarar gördü. Siyaset ne için var toplumsal sorunları çözmek için var. Ocak ayının ikinci yarısında fahiş şekilde fiyat artışı oldu.

"İSTANBUL'DA 50, ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta lmak üzere bu fiyat artışlarını engellemek için önümüzdeki hafta İstanbul'da 50 Ankara'da 30'tan fazla noktada başlamak üzere süreci başlatacağız. Bu adımı hızlı bir şekilde atıyoruz, atacağız. Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. Çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

SERACILIK İÇİN YENİ MODEL

Bir yerine 10 birim üretilebilecek finans modeli olacak. Seracılarımıza uzun maliyetli finansman desteği sağlayacağız. Gıda komitesi çalışmalarını çok yakında bitirecek. çok yakında bu sorunu gündemden çıkaracağız.

ÜNİVERSİTE YILLARI

90'lı yıllar benim hayatımda hüzünlü yıllar, Türkiye için de hüzünlü yıllar. Bu beni sosyal bir üniversite hayatına itti. Dolu dolu yaşadığım yıllar oldu.

Dünyada insanlar 3,5-4 saat sosyal medyaya vakit geçiriyor. Bu çıl gın bir saat. 3,5-4 saat ne sevdiğimize vakit ayırıyoruz ne de iş yerinde verimli vakit geçirebiliyoruz.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Dünyada 16 ekonomik krizin 12'si savaşla sonuçlanmış. Enteresan tarihi dönemlerden geçiyoruz. 2008 sonrasında Çin-ABD ekseninde yeni bir dünya oluştu. Ticaret savaşlarında fırtınaya karşı altyapı güçlenmeli.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Türkiye, tarihte olmadığı kadar büyük bir finansal saldırıya 3 ayda güçlü bir reaksiyon verdi. Son üç ayda ekonomiye destek için vergi teşviği geldi.

YENİ VERGİ POLİTİKASI KÜRESEL SİSTEMLE REKABET EDECEK

Kur fiyatlamasıyla algı bozuldu, fiyatlar arttı. Dolar 8,5 TL olacak diyenler ortadan kayboldu. Enflasyonla topyekün mücadele programı toplumsal bilinçlenme ve şuurlanma noktasında bu algıyı yıkmak için oluşturulan önemli bir programdı ve başarıya ulaştı. 2013 sonrası gelir düzeyinin etlilendiği süreçler doldu. Bireysel gelir düzeyini daha yukarılara taşımalıyız. Yeni vergi politikası küresel sistemle rekabet edecek.

"DİKKATLİCE BAKMAK LAZIM"

Türkiye'nin 80 yıllık tarihinde gelir düzeyi satın alma gücünde nereden nereye geldiğine dikkatlice bakmak lazım. Türkiye milli gelirde zirve noktaya 2013'te ulaştı. 2013 sonrası gelir düzeyinin etkilendiği süreçler oldu.

"TÜRKİYE DÜNYANIN 13. BÜYÜK EKONOMİSİ"

Satınalma gücüne göre Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi. Bu ulaştığımız rakam yeterli mi? Değil. Bireysel gelir düzeyini daha yukarılara taşımalıyız. Optimum bir vergi politikası başta olmak üzere, bu yıl içerisinde çok güçlü bir küresel sistemle rekabet edilebilir vergi reformu gelecek.

Türk inşaat sektörü ABD'yi geçerek dünyada ikinci sırada yer alıyor. Sinema- Tiyatro için altyapı yatırımları artmalı.

2019 GÖBEKLİTEPE YILI

Göbeklitepe'nin dünyada nasıl bir ses getirdiğini yurtdışına çıkınca anlıyorsunuz. NTV Grubu da sponsor oldu, destekledi.Devletin yanında özel sektörümüzle birlikte tanıtım, Göbeklitepe yılı diyerek bölge ekonomisini etkileyecek bir süreci başlattık.

EKONOMİDE YENİ HEDEFLER

Cari açık çözülecek, kaynak ve pazarlar çeşitlenecek. Dengelenme dönemi adını verdiğimiz bu süreç kolay değil. Türkiye'nin bilançosu çok güçlü.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Turist başı gelir miktarı artırılacak. Doğru yolda güçlü adımlar atıyoruz.

GİRİŞİMCİ GENÇLERE DESTEK

Girişimci gençlere destek amaçlı, TÜBİTAK'la birlikte yeni bir fon oluşturuyoruz.

VERGİ POLİTİKASI

Pırlantadan vergi alınmadığı iddiası doğru değil. Merkez Bankası'nın bütün altın rezervleri Türkiye'de, yurtdışında değil.