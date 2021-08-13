Türkiye’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’tan öğrencilere tavsiye: “Hata yapmaktan korkmayın”

Öğrencilerin memnuniyet oranını artırmak amacıyla faaliyete başlayan “Önce Öğrenci” projesi, bugün ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde de devam edecek olan etkinlik hakkında AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak ile konuştuk. Kadak, Fikriyat okurları için hem projenin önemini anlattı hem de kendi hayat tecrübesinden yola çıkarak öğrencilere üniversite süreçlerinde yardımcı olacak tavsiyeler verdi.

Üniversite öğrencileri, eğitim süreçleri boyunca birçok problemle karşı karşıya kalıyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan online eğitim süreci de bu zorluklardan biri. Önce Öğrenci platformu da işte bu problemlere çözüm üreterek, eğitimin öznesi olan öğrencileri önceliyor. Bu kapsamda üniversitelerin ne kadar öğrenci dostu olduğunu değerlendirerek rapor hazırlıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Projeye Marmara Bölgesi ile başlandı. Toplam 68 üniversitede anket çalışması şeffaf bir biçimde gerçekleştirildi. Marmara Bölgesi'nin raporlama aşaması bittikten sonra kalan 139 üniversite için anket çalışması başlatılacak. Tüm bu sürecin sonunda üniversitelerin genel ve özel çıktılarına yönelik çözüm önerileri sunulacak.

ÖNCE ÖĞRENCİ PROJESİ NEDİR?

Politika Araştırma Grubu (PAG) projesi olan "Önce Öğrenci" projesinin temel amacı üniversitelerdeki öğrenci memnuniyet oranlarını yükseltmek... Bu doğrultuda öncelikli olarak Türkiye'nin en kapsamlı üniversite öğrenci memnuniyet araştırmasını yapılarak, ülkemizdeki üniversitelerin kadar öğrenci dostu olduğu değerlendiriliyor. Bu aşama tamamlandıktan sonra ise üniversitelerin öğrenci memnuniyeti noktasındaki eksikleri analiz edilip, bu eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak.

Rumeysa Kadak, etkinliğin ilk gününde programın önemi hakkında Fikriyat'a konuştu:

"Öğrencilerin memnuniyet oranını artırmak amacıyla faaliyete başlayan bir platform… Bu platformun aslında ilk etkinliğindeyiz. O yüzden bizim için çok büyük bir öneme sahip… Etkinliğin önemli detaylarından bir tanesi de burada gördüğünüz tüm arkadaşlarımız, şu an mevcut durumda üniversitede eğitim gören ve tamamen gönüllü bir şekilde tercih yapacak arkadaşlar için burada olan arkadaşlar…"

Etkinliğin özellikleri hakkında bilgi veren Kadak, tipik üniversite festivallerinin dışına çıkarak tamamen öğrencinin ön planda olmasını hedeflediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz istedik ki tamamen önce öğrenci dediğimiz, önce öğrenci diyen ve öğrenciyi önceleyen bir etkinlik olsun ve öğrencinin bu süreçte aslında ihtiyacı olan her bir detayı düşünebilmiş olalım istedik. Bu noktada burada yeni mezun mentor öğrencilerimiz olacak; onlara süreçle ilgili, sektörle ilgili, okulla ilgili daha yeni deneyimlemiş olan arkadaşlarımızın, bilgi vermeleri için…"

Öğrencilerin birebir tercih danışmanlarıyla görüşebilmelerini amaçladıklarını ifade eden Kadak, etkinliğe aynı zamanda bakanların ve bakan yardımcılarının da katılarak, öğrencilik hikâyelerinden bahsedeceklerini belirtti.

"HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN"

Öğrencilere, kendi hayatına da tavsiye olacak şekilde öneriler veren Kadak, öncelikle "hata yapmaktan çekinmeyin" vurgusunda bulundu. Kadak, tavsiyelerine şöyle devam etti:

"Bence hata yapmaktan çekinmememiz gerekiyor. Özellikle üniversite süreci benim hayatıma baktığımda en üretken geçirmeyi umduğum ve gerçekten üretken geçirdiğimi düşündüğüm bir süreç. Öğrenci kulüpleri kalamamalı bence gitmediğimiz… Denemediğimiz alan kalmamalı… Hata yapmaktan korkmamalıyız. Çünkü en başarılı insanlar en çok hata yapan insanlardır. Hata yapıp bırakmayan insanlardır. O yüzden umuyorum sürekli denemeye, statükoyu zorlamaya, yeni yollar keşfetmeye devam ederiz."

"UMARIM YOLUMUZ BİR ŞEKİLDE KESİŞİR"

Üniversite sürecinin çok keyifli olduğunu belirten Kadak, "keyifli bir süreç üniversite süreci, şimdiden tüm arkadaşlarımıza bol eğlenceler ve bu serüvenlerinde hayatlarında başarılar diliyorum. Umarım yolumuz bir şekilde kesişir, çokça projemiz var, sizleri oralarda da görmek isteriz" dedi.

PLATFORMUN TEK AMACI "ÖNCE ÖĞRENCİ"

Kadak, etkinliğin ilk gününde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti ve konuşmasını şöyle bitirdi:

"Biz istedik ki öğrenci arkadaşlarımıza bu saydıklarımın hepsini bir araya getirebilelim. Umuyoruz güzel bir etkinlik olur. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gönüllü arkadaşlarımın sabahtan akşama kadar burada çalıştığını görüyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için her birine çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi burada tek amacımız var; öğrencilere faydamızın olması… Platformda da tek bir amacımız var; önce öğrenci demek ve ülkemizdeki üniversitelerdeki öğrenci memnuniyet oranlarını yükseltmek…"

RÜMEYSA KADAK KİMDİR?

1996 İstanbul doğumlu olan Rumeysa Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu… Daha sonra SOAS Londra Üniversitesi'nde siyaset alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sırasında TRT World ve Daily Sabah gibi uluslarası medya kuruluşlarında çalıştı. 20'ye yakın ulusal ve uluslararası projeye koordinatörlük yaptı. 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak göreve başladı. Kadak, Asya'da en genç, dünya çapında ise ikinci en genç milletvekili unvanına sahip.

Kadak ise kendisini şu cümlelerle ifade ediyor: "Bence beni gerçekten anlatacak konular, dertlerim. Çünkü bizi biz yapan şeyler tutkularımız, dertlerimiz bence. Unvanlar, görevler gelip geçici; gerçekten önemli olan şey neleri konuşurken gözlerimizin parladığı ve şimdiye dek neler yaptığımız. İki temel derdim var hayatta. Biri gençlerin kendilerini geliştirip dünyalarını genişletebilecekleri entelektüel faaliyetlerin artması için çalışmak, diğeri ise insanların yüzünü güldürmek. Bu amaçlar doğrultusunda birçok proje koordine ettim. Mevcut görevim devam ederken de 5 farklı proje ile bu iki tutkumu yaşatmaya devam ediyorum."

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Özge Özkul

ozge.ozkul@fikriyat.com.tr