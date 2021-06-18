Eğlendiren ve bilgilendiren dijital platform Fikriyat Çocuk artık App Store'da da sizlerle!

Turkuvaz Medya Grubu dijital ailesinin en küçük üyesi olan, eğlendirirken bilgilendiren Fikriyat Çocuk, iPad ve iPhone aplikasyonları ile artık App Store'da da sizlerle! Çocukların; izlemeye doyamayacakları eğlenceli videolar, alanında uzman masal antacılarından öğrenecekleri masallar, her an her yerde dinleyebilecekleri podcastler, her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlar, etkinlikler ve çocuk şarkıları gibi özenle hazırlanan daha pek çok içerik "Fikriyat Çocuk" farkıyla sizi bekliyor!

😍 Çok özel içeriklerin, milli değerlerimizle zenginleştirilerek, dijital platformun en eğlenceli imkanları ile çocuklara sunulduğu Fikriyat Çocuk internet sitesine www.fikriyatcocuk.com adresinden ulaşabilir; eğlenceli ve bilgilendirici bu dijital platformda çocukları bekleyen birbirinden renkli içeriklerle kaliteli vakit geçirebilirsiniz.

😍 İzlemeye doyamayacağınız eğlenceli videolara, heyecanla takip edeceğiniz özel masal anlatımlarına, her an her yerde dinleyebileceğiniz podcastlere, her çocuğun oynamaktan büyük keyif alacağı oyunlara ve etkinliklere, her gün özel bir emekle güncellenen Fikriyat Çocuk'tan ulaşabileceksiniz.

👉 Bu mecrada, sadece çocuklar düşünülmedi, anne ve babalar için de özel bir köşe açıldı.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN!

Fikriyat Çocuk'ta her içerik, özenli bir çalışma ile hazırlanıyor. "Çocuklar nasıl videolar izler?", "Hangi oyunları çok severler?", "En çok neleri, nasıl okumaktan hoşlanırlar?" gibi sorularda önce çocuklardan gelen cevaplar ele alınıyor. Sonra anne babalar, öğretmenler ve pedagoglarla birlikte değerlendiriliyor.

Ardından editörlerimiz, yazarlarımız, çizer ve tasarımcılarımızın kafa kafaya vermesiyle çocukların renkli dünyasına heyecanlı bir yolculuk başlıyor.

"Her şey çocuklar için" sloganıyla çocuklara dair her fikrin "Fikriyat Çocuk" farkıyla ve kendi değerlerimizle harmanlanarak en renkli şekilde sunulacağı bu yeni mecramızda amaç, özellikle çocukların dünyasında güzel bir iz bırakmak...

Çocukların eğlenirken, öğrenirken, oynarken kısacası her ihtiyaç duyduğunda en çok güvendiği ve hayatının parçası haline getirecekleri bir adres olmayı hedefliyoruz.

Fikriyat Çocuk'un birbirinden nitelikli bu içerikleri sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

Çocuklar için bu renkli dünyanın girişi bir tık ötede:

► www.fikriyatcocuk.com

► iPhone uygulamasını indirmek için tıklayın.

► iPad uygulamasını indirmek için tıklayın.

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

► https://twitter.com/fikriyatcocuk

► https://www.instagram.com/fikriyatcocuk/