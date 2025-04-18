Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Eğitim Aile-okul işbirliğini güçlendirmenin konuşulacağı "İstanbul Ebeveyn Zirvesi" yarın başlıyor

Aile-okul işbirliğini güçlendirmenin konuşulacağı "İstanbul Ebeveyn Zirvesi" yarın başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 19.04.2025 02:01

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Aile Yılı" kapsamında, aile-okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek İstanbul Ebeveyn Zirvesi yarın başlıyor.

Aile-okul işbirliğini güçlendirmenin konuşulacağı İstanbul Ebeveyn Zirvesi yarın başlıyor

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gün boyu sürecek zirvede, aile psikolojisinden dijital okuryazarlığa uzanan çok sayıda konu alanında uzman isimlerce ele alınacak.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi, toplumun temelini oluşturan ailenin güçlendirilmesine yönelik devlet politikalarına yeni bir yön kazandırırken eğitimde fırsat eşitliği, değer aktarımı ve psikososyal gelişim alanlarında ailenin belirleyici rolüne dikkati çeken bu vizyon doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı da saha uygulamalarını aile merkezli yaklaşımlarla yeniden şekillendiriyor.

Zirvenin açılış konferansını "Aile Psikolojisinde Yeni Ufuklar" başlıklı sunumuyla Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan verecek.

Zirvede, Yeşilay Başkan Yardımcısı ve Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, aileyi bağımlılıklardan koruma yollarını, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise dijital çağın aile yapısına etkilerini değerlendirecek.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Erden Çınar, öğretmen, veli ile çocuk üçgeninde gelişim destekleyici ilişkileri ele alırken yazar Bestami Yazgan ise ailede değer aktarımına dair edebi bir sohbet yapacak.

Öğleden sonra, helikopter ebeveynlikten sanat terapisinde imge yolculuğuna kadar uzanan 13 uygulamalı atölye düzenlenecek. Program, saat 15.30'da kapanış oturumunun ardından katılım belgelerinin takdimiyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, aileyi yalnızca bireysel gelişimin değil, toplumsal istikrarın da asli unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Yentür, "Aile Yılı"nın eğitimde anne-baba-öğretmen dayanışmasını stratejik öncelik haline getirdiğini belirterek, "Biz aileyi, evlatlarımızın karakter inşasının başladığı ilk mektep olarak görüyoruz. Okul bilgiyi inşa eder, aile ise kişiliği. Bu iki yapı birlikte çalıştığında ortaya sadece başarılı öğrenciler değil, öz güveni yüksek, vicdanlı, sorumluluk sahibi bireyler çıkar. Türkiye Yüzyılı ancak bu ortak inşayla mümkün olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yürütülen rehberlik çalışmaları, veli eğitimleri ve okul-aile birlikleriyle işbirliğinin güçlendirildiğini aktaran Yentür, ebeveynlerin değişen toplumsal koşullara ve dijital dönüşüme uyum sağlaması için destekleyici modeller geliştirdiklerini kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Sevad-ı A’zam ve takipçileri

Sevad-ı A’zam ve takipçileri

Stratejik Nokta: Kırım’ın jeopolitik önemi ve Kırım Türkleri

Stratejik Nokta: Kırım'ın jeopolitik önemi ve Kırım Türkleri

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Yusuf kendisine ihanet eden kardeşlerine yardım ediyor

Yusuf kendisine ihanet eden kardeşlerine yardım ediyor

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Gazze’deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından hastane saldırısı sonrası uluslararası topluma çağrı:

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan Filistin Çocuk Günü

Siyonist saldırıların gölgesinde 5 Nisan "Filistin Çocuk Günü"

Uludağ’da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Uludağ'da kapatılan bir otelde çıkan yangın çıktı

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

Çocuklarımıza medeniyetimizi, maneviyatımızı ve tarih bilincini yeterince öğretiyor muyuz?

>