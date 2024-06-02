LGS merkezi sınavı başladı

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılıyor.Sınavın birinci oturumunda 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verilecek, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak, öğrencilerin 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süreleri olacak