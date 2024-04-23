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EĞİTİM

TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı, 25 Mayıs'ta yapılacak

Türk Eğitim Derneği (TED), Tam Eğitim Bursu Sınavını 25 Mayıs 2024 tarihinde yapacağını duyurdu.

TED’in Tam Eğitim Bursu Sınavı, 25 Mayıs’ta yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 23.4.2024 11:14:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 11:13

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED, maddi olanakları kısıtlı ve akademik olarak başarılı öğrencilere yönelik Tam Eğitim Bursu ile geniş kapsamlı bir eğitim desteği sunuyor.

Bu program, seçilen öğrencilere ortaokuldan başlayarak eğitim hayatları boyunca akademik, finansal, sosyal ve kültürel destekler sağlayarak yeni bir hayat sunuyor.

Tamamen karşılıksız olan Tam Eğitim Bursu, öğrencilerin eğitim ve servis ücretleri, yemek ve giyim giderleri, kitap ve kırtasiye harcamaları ile cep harçlıkları, yatılı okullarda okuyan öğrenciler için pansiyon giderlerini karşılıyor. Burs, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılımını ve üniversite eğitimleri sonrasında kariyer takiplerini de içeriyor.

TED, bu bursla öğrencilere adeta ikinci bir aile ortamı sağlayarak, onların her alanda başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tam Eğitim Bursu Sınavı, 25 Mayıs saat 10:00'da ülke çapında 38 sınav merkezinde gerçekleşecek. Başvurular, TED'in internet adresi üzerinden 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Bursa başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 2023-2024 öğretim yılında 4 veya 8. sınıfa devam ediyor olması ve bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde not ortalamasının "e 85" ve üzeri olması gerekiyor.

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