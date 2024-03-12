MEB’den İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , 12 Mart İstiklal Marşı 'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, mesajında, Milli Mücadele'nin hem maddi hem manevi anlamda önemli unsurlar barındırdığına işaret etti.

İmkansızlıklar içinde kazanılan ve tarihte eşine az rastlanan bu kurtuluş mücadelesinin ruhunu, iradesini, vicdanını yansıtan ve vatan savunması için çarpan yürekleri harekete geçiren en güçlü eserin İstiklal Marşı olduğunu vurgulayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 103 yıl evvel Gazi Meclis'imizin iradesiyle kabul edilen İstiklal Marşı'mız, bu aziz milletin evlatlarına ilelebet yol gösterecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103'üncü yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."