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EĞİTİM

Öğrencilerin ara tatilde aileleriyle yapabileceği etkinlik önerileri erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, ara tatilde aile-çocuk etkileşiminin artırılmasına yönelik hazırlanan etkinlik örnekleri erişime açıldı.

Yayınlanma Tarihi: 10.11.2023 17:48:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 17:48

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ailelerinin desteğiyle yapabileceği etkinlik örnekleri hazırlandı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Ailemle Oynuyorum", "Ara Tatil Oyun Kitabım" el kitapçıkları ile çocukların ara tatilde dijitalleşmeden uzaklaşarak aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri hedeflendi.

Etkinlikler, oyunun çocuğun eğitiminde, hayata hazırlanmasında ve toplumsal kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasında üstlendiği rolden hareketle planlandı.

Ara tatil oyun örnekleri kitapçığının yanında, okul öncesi öğrencileri için hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi" içeriğinde her güne özel bilmece, kitap, etkinlik önerileri, aile zamanı, doğada geçirilen zaman dilimi ve günün oyunu şeklinde öneriler yer alıyor.

İlkokul öğrencileri için "Bil Bakalım, Aileyle Masal Okuma, Gezi Önerileri, Doğada Vakit, Dene Yap Etkinlikleri, Uykudan Önce" gibi önerilerin bulunduğu "Ara Tatil Etkinlik Takvimim" kitapçığı da erişime açıldı.

Paylaşılan kitapçıklarla ara tatilde öğrencilerin okula daha iyi hazırlanmaları ve öğrenme motivasyonlarını güçlendirmelerine destek olmak, ailelerin çocuklarına ayıracakları planlanmış kaliteli zamanla çocukların iç dünyalarını daha iyi tanıma ve güvenli etkileşim sürecine katkı sunmak amaçlandı.

Öğrenci ve veliler etkinlik önerilerine, MEB'in internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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