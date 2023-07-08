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EĞİTİM

Van'da tedavisi uzun süren çocuklar için hastanede "eğitim ve oyun sınıfı" oluşturuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi uzun süren çocuklar için "çocuk servisleri eğitim ve oyun sınıfı" oluşturulduğunu bildirdi.

Van’da tedavisi uzun süren çocuklar için hastanede eğitim ve oyun sınıfı oluşturuldu
Yayınlanma Tarihi: 8.7.2023 11:21:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:20

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde uzun süre yatırılarak tedavi gören çocuk sayısının ortalama 250 olduğunu belirtti.

Bakan Koca, çocukların eğitimden geri kalmamaları ve yazın zamanlarını verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında çocuklar için "çocuk servisleri eğitim ve oyun sınıfı" oluşturulduğunu kaydetti.

Koca'nın paylaşımında, Uzman Doktor Büşra Bilim Türkcan'ın sınıfa ilişkin bilgi verdiği video da yer aldı.

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Etiketler milli eğitim bakanlığı Fahrettin Koca Van

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