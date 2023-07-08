Van'da tedavisi uzun süren çocuklar için hastanede "eğitim ve oyun sınıfı" oluşturuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi uzun süren çocuklar için "çocuk servisleri eğitim ve oyun sınıfı" oluşturulduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde uzun süre yatırılarak tedavi gören çocuk sayısının ortalama 250 olduğunu belirtti.

Bakan Koca, çocukların eğitimden geri kalmamaları ve yazın zamanlarını verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında çocuklar için "çocuk servisleri eğitim ve oyun sınıfı" oluşturulduğunu kaydetti.

Koca'nın paylaşımında, Uzman Doktor Büşra Bilim Türkcan'ın sınıfa ilişkin bilgi verdiği video da yer aldı.