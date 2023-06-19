Antalya’da 1.000’e yakın genç temel yaşam desteği eğitimi aldı

"İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesinin bu yılki eğitim öğretim döneminin son durağı Antalya oldu. Projeyle 2025 yılına kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye iş birliği ile yürütülen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesi kapsamında Antalya'daki beş okulda yaklaşık 1.000 öğrenciye temel yaşam desteği eğitimleri verildi.

AstraZeneca Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin global ölçekte yürüttüğü "Genç Sağlığı Programı" kapsamında, TATD ve TOÇEV iş birliği ile düzenlenen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesinin bu yılki eğitim öğretim döneminin son durağı Antalya oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimlerinin verildiği proje kapsamında Antalya'daki Muratpaşa 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Muratpaşa Anadolu Lisesi, Saime Salih Koca Anadolu Lisesi, Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi ve Muratpaşa-Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 1.000 öğrenciye temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı ve suni teneffüs uygulamasının yanı sıra karna bası (Heimlich) manevrası, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Aynı zamanda ilk-son testler uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri de ölçüldü. TOÇEV eğitim verilen okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile Antalya İl Eğitim Müdürlüğü'nün okullarını kapsayacak şekilde eğitime gidilen okullarla koordinasyonu sağladı.

Proje kapsamında şu ana kadar 11 ildeki 85 okulda 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Farklı illerde gerçekleşen eğitimlere AstraZeneca'dan 57 çalışan da gönüllü olarak destek verdi.

Projeyle 2025 yılına kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek eğitimler bir sonraki eğitim öğretim döneminde yeni iller ile devam edecek.

- "Son yıllarda dünyada özellikle lise çağındaki gençlere temel yaşam desteği eğitimi verilmeye başlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Acil Tıp Derneği adına Antalya'daki eğitimlerin koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Cem Oktay, 14 acil tıp uzmanı ile 5 gün boyunca 5 farklı okulda 9'uncu ve 10'uncu sınıflarda eğitim gören 1.000'e yakın öğrenciye teorik ve maketler üzerinde uygulamalı eğitim verdiklerini bildirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin eğitime ilgileri son derece yoğundu. Uygulamaları birebir başarı ile yaptılar. Böyle bir projenin çeşitli illerde hayata geçirilmesi ve bu projede yer almak gurur verici. Acil sağlık ekipleri olay yerine gelinceye kadar görgü tanıklarının kalp masajına (kardiyopulmoner resüsitasyona) başlaması ve otomatik şok cihazı ile şok verilmesi hayatta kalma oranını belirgin şekilde artırıyor. Son yıllarda dünyada özellikle lise çağındaki gençlere temel yaşam desteği eğitimi verilmeye başlandı.

Bu yaş grubundaki gençler uygulamaları çok daha hızlı ve doğru şekilde öğrenebiliyorlar. Hatta acil bir durum ile karşılaşıldığında erişkinlere göre çok daha hızlı müdahale etme becerisi gösterebiliyorlar. Umarım bu uygulama tüm okullarda eğitim programı içinde yaygınlaşır. Bu sayede, ülkemizde de ani kalp durması durumlarında insanlara ikinci bir hayat şansı tanıyabiliriz."

TOÇEV Eğitim ve Proje Sorumlusu Zafer Gedik ise Antalya'da gerçekleştirilen saha programı boyunca beş farklı lisede teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin, acil tıp uzmanı eğitmenleri tarafından verilen teorik eğitimleri büyük bir ilgiyle dinlediğini, uygulama kısmında ise gönüllü olarak maketler üzerinde temel yaşam desteğini başarı ile uyguladıklarını aktardı.

AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz da Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumlulukları ve öncelikleri arasında gördüklerini söyleyerek, "TATD ve TOÇEV ile yürüttüğümüz 'İlk Yardıma İlk Sen Koş' projemiz sürdürülebilirlik odaklarımızdan biri olan sağlık hizmetlerine erişim alanında hayata geçirdiğimiz değerli projelerimizden biri. Geleceğimizin teminatı gençlere temel yaşam desteği eğitimi konusunda donanımlı olmanın önemini aşılayan bu anlamlı projemizle Antalya'da öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Projemizin gençlerimize faydalı olmasını diliyor, eğitimlere katılan ve bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.