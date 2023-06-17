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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday başvuru yaptı, oturumda 465 bin 18 kişi görev aldı

YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
Yayınlanma Tarihi: 17.6.2023 10:46:41 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvuru yaptığı TYT, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girecek.

2023 YKS'de 1115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

TYT'ye geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.

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