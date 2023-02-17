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EĞİTİM

Deprem bölgesindeki 35 bin 24 öğrenci, diğer illere naklini aldırdı

Deprem bölgesindeki 35 bin 24 öğrenci, diğer illere naklini aldırdı
Yayınlanma Tarihi: 17.2.2023 15:47:46 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 15:49

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan 35 bin 24 öğrencinin diğer illere nakillerini aldırdığını bildirdi.

Bakan Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'ndeki GSB yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Özer, 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim öğretimin başlayacağını belirterek depremden etkilenen 10 ille ilgili de çalışmaların tamamlandığını, eğitim öğretimin başlayacağı il ve ilçelerle ilgili açıklamayı salı günü yapacaklarını aktardı.

Depremzede ailelerin istemeleri durumunda, çocuklarının diğer illere nakillerini aldırabilmeleriyle ilgili süreci daha önce başlattıklarını anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalıyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığının tüm imkanlarıyla bu yurtlarda gelip vatandaşlarımızın kayıtlarını, çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecek. Yine 8 ve 12'nci sınıflara, deprem bölgesindeki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Bu yurtlarda anaokulu, ilkokul açmayla ilgili çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz."

Açıklamaların ardından Bakanlar Özer ve Kasapoğlu yurtlarda kalan depremzede aileler için sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı, depremzede aileler ve çocuklarıyla sohbet etti.

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Etiketler Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığının Kahramanmaraş Mahmut özer Gençlik ve Spor Yıldırım Beyazıt Üniversitesi milli eğitim

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