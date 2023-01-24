İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, kış okulunu ziyaret etti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı , Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen kış okullarından Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezini ziyaret etti.

Ana sınıfından lise son sınıfa kadar öğrencilere ara tatil boyunca eğitim imkanı sunan kış okullarından Başakşehir'deki Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezine ziyarette bulunan Yazıcı, yaklaşık 120 öğrencinin okulda 14 gün boyunca ders alacağını söyledi.Sanat merkezinde 9 atölye bulunduğunu ifade eden Yazıcı, 10 öğretmenin eğitim verdiğini belirtti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, "Öğrencilerimiz için çok iyi bir fırsat. Bu tatil döneminde Bakanlığımız ilk defa kış uygulamasını hayata geçirerek, kış okulu şemsiyesi altında öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlamak üzere okullarımızı açtı. Burada da haftada 4 gün, 4 saat olacak şekilde öğrencilerimiz eğitimlere katılıyor." dedi.

Kış okullarında robotik kodlama, akıl oyunları, müzik, matematik, İngilizce, drama, dijital tasarım, yazılım geliştirme, bilimsel araştırma teknikleri, havacılık ve uzay, yapay zeka, görsel sanatlar, problem çözme teknikleri gibi derslerin verildiğini aktaran Yazıcı, öğrencilerin derslere severek katıldığını, hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini sözlerine ekledi.