İlk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Tüm Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.
Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan, uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler; arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi. Okul idarecileri, dışarıda bekleyen aileleri yeni dönem hakkında bilgilendirdi.,
ANKARA
ANTALYA
ANTEP
BİNGÖL
BOLU
EDİRNE
ERZURUM
HATAY
KİLİS
KIRKLARELİ
KOCAELİ
KONYA
MALATYA
MERSİN
SİNOP
TRABZON
YALOVA
YOZGAT