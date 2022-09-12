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EĞİTİM

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yayınlanma Tarihi: 12.9.2022 12:57:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 12:57
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

İlk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Tüm Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan, uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler; arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi. Okul idarecileri, dışarıda bekleyen aileleri yeni dönem hakkında bilgilendirdi.,

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