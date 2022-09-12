İlk ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Tüm Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarına gelen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan, uzun zaman sonra dersbaşı yapan öğrenciler; arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler arkadaşlarıyla hasret giderdi. Okul idarecileri, dışarıda bekleyen aileleri yeni dönem hakkında bilgilendirdi.,

ANKARA

ANTALYA

ANTEP

BİNGÖL

BOLU

EDİRNE

ERZURUM

HATAY

KİLİS

KIRKLARELİ

KOCAELİ

KONYA

MALATYA

MERSİN

SİNOP

TRABZON

YALOVA

YOZGAT



