Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un çocuk ve gençlere pozitif ayrımcılık anlayışı doğrultusunda kapasiteleri artırılan ve faaliyet konuları genişletilen gençlik merkezleri, her yaştan çocuk ve gencin geleceğe hazırlandığı mekânlar haline geldi.

Kur'an-ı Kerim kurslarından İngilizceye, resimden spora kadar onlarca farklı alanda faaliyetlerin düzenlendiği ve yüzlerce kursiyerin faydalandığı Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezi, Eyyübiyeli çocuk ve gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek oluyor.