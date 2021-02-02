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EĞİTİM

yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 02.02.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 11:44
Ziya Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı

Bakanı Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız."dedi.

Bakanı , yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararı verdik." dedi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"1 Mart'tan itibaren gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek"

Bakan Selçuk, "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." diye belirtti.

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAYBI İÇİN KAPSAMLI BİR PROGRAM BAŞLATILACAK

Bakan Selçuk, "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Etiketler Ziya Selçuk özel lise milli eğitim

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